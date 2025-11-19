Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|Erholungsversuch
|
19.11.2025 08:58:39
Hypoport kündigt Aktienrückkäufe bis Ende Januar an - leichte Kursrallye für die Aktie
Waren sie zuletzt nahe der 100-Euro-Marke auf einem Tief seit zwei Jahren angekommen, ging es im auf der Plattform Tradegate um 3,8 Prozent nach oben im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs. Zuletzt wurden dort wieder etwa 108 Euro gezahlt.
Der Finanzdienstleister hatte am Vorabend nach Börsenschluss Aktienrückkäufe im Wert von bis zu zehn Millionen Euro angekündigt. Das Programm soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Ein Händler verwies aber darauf, dass der Umfang im Vergleich zur derzeitigen Hypoport-Marktkapitalisierung von knapp 755 Millionen Euro nur relativ gering sei.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
