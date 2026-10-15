Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
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15.10.2026 08:25:40
Hypoport mit leichtem Zuwachs bei Baufinanzierung im 3Q
DOW JONES--Der Finanzdienstleister Hypoport hat sich im dritten Quartal 2026 insgesamt behauptet in einem Umfeld, das laut Mitteilung durch "seit Frühling leicht rückläufige Märkte" gekennzeichnet ist. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, stieg das Transaktionsvolumen der Baufinanzierungsplattform Europace im dritten Quartal um 1 Prozent auf 19,04 (Vorjahr: 18,78) Milliarden Euro.
Kräftige Zuwächse bei den Joint Ventures Finmas (Sparkassen) mit plus 14 Prozent auf 3,28 Milliarden Euro und Genopace (Genossenschaftsbanken) mit plus 8 Prozent auf 5,33 Milliarden Euro fingen laut Mitteilung Rückgänge im Geschäft mit privaten Banken ab. Das Transaktionsvolumen bei Europace Bausparen sank derweil um 14 Prozent.
"Während der Gesamtmarkt für private Immobilienfinanzierungen durch gestiegene Zinsen bei immer noch hohen Kaufpreiserwartungen der Verkäufer zwischenzeitlich nachgibt, verteidigen wir unser Transaktionsvolumen durch Zugewinne bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken", sagte CEO Ronald Slabke laut Mitteilung.
Im Privatkundengeschäft legte das Vertriebsvolumen der Marke Dr. Klein im dritten Quartal um 9 Prozent auf 2,11 Milliarden Euro zu.
Die detaillierte Zwischenmitteilung für das dritte Quartal will Hypoport am 9. November vorlegen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)
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