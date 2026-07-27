Hypoport Aktie

Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 23:03:38

Hypoport mit steigendem Rohertrag aber sinkendem Gewinn

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) hat im zweiten Quartal bei steigendem Rohertrag weniger verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rohertrag stieg um knapp fünf Prozent auf 67 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Montagabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen um 1,4 Prozent auf 7,3 Millionen Euro. Hier machte sich vor allem das schlechte Abschneiden des Bereichs Financing Platforms bemerkbar./he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hypoport SE

mehr Nachrichten