Hypoport SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hypoport SE hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 EUR, nach 0,720 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 150,1 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 145,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at