Hypoport SE präsentierte Quartalsergebnisse

Hypoport SE hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 0,820 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 169,3 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at