Hypoport SE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hypoport SE hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,760 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 160,2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at