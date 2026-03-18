18.03.2026 06:31:28

Hypoport SE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hypoport SE hat am 16.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Hypoport SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,770 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 37,10 Prozent auf 143,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 228,7 Millionen EUR gelegen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,87 EUR gegenüber 1,85 EUR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 602,60 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hypoport SE einen Umsatz von 560,68 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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