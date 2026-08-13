Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|Kapitalmassnahme
|
13.08.2026 11:12:00
Hypoport setzt auf Aktienrückkauf und bestätigt Jahresziele - Aktie springt an
Hypoport will eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Der Rückkauf basiert auf einem Beschluss der Hauptversammlung vom Juni 2026 und ist laut Angaben von Hypoport von Mittwochabend auf maximal 400.000 Aktien begrenzt, was beim Kurs vom 11. August (83,35 Euro) rund 120.000 Stück entspricht. Die erworbenen Papiere seien zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie zur Zuteilung an Belegschaft und Führungskräfte vorgesehen. Das Aktienrückkaufprogramm soll noch im August 2026 beginnen und bis zum 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein.
Die Hypoport-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,36 Prozent auf 85,90 Euro.
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