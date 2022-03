Hypoport stellt für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzdienstleister Hypoport hat seinen Umsatz im vierten Quartal stärker gesteigert als zunächst erwartet. Zur dynamischen Entwicklung habe insbesondere das starke Wachstum der unterschiedlichen Produktbereiche des Segments Kreditplattform beigetragen. Auch das Ergebniswachstum fiel in diesem Segment am stärksten aus. Im laufenden Jahr erwartet der MDAX-Konzern weiteres Wachstum.

"Unserer Märkte sind in 2021 nur leicht gewachsen. Dennoch haben wir erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum in Umsatz- und EBIT erreicht", sagte Vorstandschef Ronald Slabke laut der Mitteilung. "Das Fundament dieses profitablen Wachstums war und ist das Investitionsvolumen in neue Geschäftsmodelle. Dieses Investitionsniveau werden wir weiter ausbauen."

In den drei Monaten per Ende Dezember stieg der Umsatz auf Basis vorläufiger, noch untestierter Geschäftszahlen um 18 Prozent auf 121,0 Millionen Euro, wie die Hypoport SE mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 19 Prozent auf 14,2 Millionen Euro zu. Anfang Februar hatte das Unternehmen auf vorläufiger Basis ein Umsatzwachstum um 16 Prozent auf ca. 120 Millionen Euro und einen EBIT-Anstieg zwischen ca. 15 und 25 Prozent auf 13,5 bis 15,0 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Im Gesamtjahr 2021 setzte Hypoport mit 446,3 Millionen Euro 15 Prozent mehr um. Das EBIT sprang um 32 Prozent auf 47,7 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr 2022 erwartet das Unternehmen einen weiteren Anstieg des Konzernumsatzes auf 500 Millionen bis 540 Millionen Euro und ein EBIT in der Spanne zwischen 51 und 58 Millionen Euro.

Der Geschäftsbericht wird wie geplant am 28. März 2022 veröffentlicht.

