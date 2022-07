Hypoport wächst im 2. Quartal trotz anziehenden Zinsumfelds

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzdienstleister Hypoport ist im zweiten Quartal 2022 trotz des Zinsanstiegs und der Unsicherheit der Verbraucher über die weitere Zinsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung weiter gewachsen. Wie die Hypoport SE mitteilte, lag der Volumenanstieg der plattformbasierten Geschäftsmodelle in den ersten sechs Monaten erneut oberhalb des jeweiligen Marktumfeldes.

Im Segment Kreditplattform steigerte Europace, der B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, das Transaktionsvolumen im zweiten Quartal um 4,7 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro. Das Transaktionsvolumen pro Vertriebstag erreichte 429,5 (Vorjahr 417,0) Millionen Euro.

In der größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung stieg das Transaktionsvolumen leicht um 1,2 Prozent auf 21,25 Milliarden Euro. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen weitete sich um 12,7 Prozent auf knapp 8 Milliarden Euro aus. In der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit erhöhte sich das Volumen kräftig um 51,7 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro.

Im Segment Privatkunden legte das von Dr. Klein vermittelte Volumen um 1,3 Prozent auf 2,51 Milliarden Euro zu.

"Es ist im ersten Halbjahr die von uns erwartete Veränderung im Immobilienfinanzierungsmarkt eingetreten: Aufgrund des Anstiegs der Finanzierungs- und Materialkosten im Baugewerbe und fehlender Klarheit in der Wohnungsbaupolitik sind Finanzierungsanfragen für Neubauaktivitäten gesunken", erläuterte Vorstandsvorsitzender Ronald Slabke. "Da diese jedoch lediglich 15 bis 20 Prozent des Volumens auf unseren Plattformen ausmachen, wachsen wir weiter."

"Wir haben uns in unseren Geschäftsmodellen mittlerweile so diversifiziert aufgestellt und wachsen in jedem einzelnen dieser Bereiche stärker als der jeweilige Markt", sagte Slabke weiter. "Ich bin daher, unabhängig von temporären Marktentwicklungen, für die kommenden Jahre äußerst zuversichtlich für das Wachstum von Hypoport in unseren Märkten FinTech, InsurTech und PropTech."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2022 01:46 ET (05:46 GMT)