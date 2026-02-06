Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|
06.02.2026 08:22:11
Hypothekarbank Lenzburg ernennt neuen Finanzchef
Die Hypothekarbank Lenzburg hat einen neuen Leiter für den Bereich Finanzen und Risiken (CFO) ernannt. Der Manager war zuvor bei der Credit Suisse bzw. UBS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Aktien in diesem Artikel
|Hypothekarbank Lenzburg AG
|4 420,00
|0,91%
