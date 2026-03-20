Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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20.03.2026 07:28:03

Hypothekarbank Lenzburg ernennt neues Geschäftsleitungsmitglied

Fabian Bürki wird neuer Bereichsleiter Privat- und Firmenkunden und wechselt am 1. Juni 2026 zur Hypothekarbank Lenzburg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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