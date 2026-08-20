Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
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20.08.2026 18:08:08
Hypothekarbank Lenzburg verspürt kräftigen Aufwind
Deutlich höherer Gewinn, den Kommissionsertrag im Anlagegeschäft gesteigert und die Kosten gesenkt: auf 9,1 Millionen Franken gesteigert: Der Hpothekarbank Lenzburg läuft es rund. Im zweiten Halbjahr will sie eine eigene Vorsorgestiftung lancieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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