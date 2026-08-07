Hyster-Yale Materials Handling A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hyster-Yale Materials Handling A hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyster-Yale Materials Handling A -0,790 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hyster-Yale Materials Handling A im vergangenen Quartal 812,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyster-Yale Materials Handling A 956,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at