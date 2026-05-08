Hyster-Yale Materials Handling A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hyster-Yale Materials Handling A stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,65 Prozent auf 795,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 910,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at