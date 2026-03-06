06.03.2026 06:31:28

Hyster-Yale Materials Handling A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hyster-Yale Materials Handling A hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -2,96 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 923,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,400 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 8,04 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Hyster-Yale Materials Handling A im vergangenen Geschäftsjahr 3,77 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyster-Yale Materials Handling A 4,31 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

