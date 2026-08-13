HYUGA PRIMARY CARE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HYUGA PRIMARY CARE hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

HYUGA PRIMARY CARE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,96 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,12 Prozent auf 3,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at