HYUGA PRIMARY CARE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HYUGA PRIMARY CARE präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,67 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUGA PRIMARY CARE einen Umsatz von 2,48 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at