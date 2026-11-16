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16.11.2026 06:31:29
HYUGA PRIMARY CARE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HYUGA PRIMARY CARE stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 7,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HYUGA PRIMARY CARE ein Ergebnis je Aktie von 10,14 JPY vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,29 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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