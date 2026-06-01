Hyundai Aktie

Hyundai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006

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01.06.2026 08:34:00

Hyundai: Humanoider Atlas-Roboter lernt Fußballspielen

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür. Der humanoide Atlas-Roboter von Boston Dynamics erlernt das Fußballspielen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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