Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KI bringt Rückenwind 21.01.2026 11:21:00

Hyundai-Aktie mit Kurssprung auf neues Rekordhoch - dank Fantasie um humanoide Roboter

Hyundai-Aktie mit Kurssprung auf neues Rekordhoch - dank Fantasie um humanoide Roboter

Die Aktie des südkoreanischen Autobauers Hyundai zeigt sich weiter im Rallymodus. Zur Wochenmitte waren zweistellige Gewinne und ein neues Rekordhoch zu sehen.

• Hyundai-Aktie steigt zweistellig auf neues Rekordhoch
• KI- und Robotikfantasien treiben Anlegerinteresse
• Analysten heben Kursziele deutlich an

Während sich die internationalen Finanzmärkte angesichts geopolitischer Verwerfungen zuletzt schwer tun, zeigt sich die Aktie des südkoreanischen Autobauers Hyundai Motor unverändert im Rallymodus. Mit einem Plus von 14,61 Prozent auf 549.000 KRW beendete der Anteilsschein den Mittwochshandel an der Börse in Südkorea und schraubte sein Kursplus seit Jahresstart damit auf rund 85 Prozent nach oben. Im Handelsverlauf war es für den Anteilsschein sogar bis auf 551.000 KRW nach oben gegangen - den höchsten Stand aller Zeiten.

KI-Hoffnungen treiben den Wert

Dabei sind es insbesondere KI-Hoffnungen, die der Hyundai-Aktie 2026 zu derart starkem Rückenwind verhelfen. Anleger zeigen sich zunehmend optimistisch, was die KI- und Robotik-Strategie des Unternehmens angeht. Händler begrüßten insbesondere den Vorstoß des Automobilherstellers im Bereich der "physischen KI" mit humanoiden Robotern und autonomen Fahrtechnologien.

Robotik-Wette zahlt sich aus

Nicht das klassische Autogeschäft ist es also, das die Hyundai Motor-Aktie in neue Sphären treibt, sondern die aggressive Strategie im Bereich der "Physical AI".

Das Herzstück dieser Strategie ist der humanoide Roboter "Atlas" der Tochterfirma Boston Dynamics, der auf der CES 2026 seine Fähigkeiten beim autonomen Sortieren von Autoteilen demonstrierte. Doch es soll nicht bei Show-Einlagen bleiben: Bis 2028 plant Hyundai, im US-Bundesstaat Georgia eine jährliche Fertigungskapazität von 30.000 Robotern aufzubauen.

Investoren sehen Hyundai nun als Technologieführer. Analysten wie Yoo Ji-woong von Daol Securities und Experten von Samsung Securities haben ihre Kursziele drastisch auf 640.000 bzw. 650.000 Won angehoben, wie "The Korea Herald" berichtet. Sie argumentieren, dass Hyundai neben Tesla der einzige Akteur sei, der humanoide Roboter massenhaft in der Autoproduktion einsetzen könne.

Darüber hinaus mehrten sich in den vergangenen Wochen Spekulationen über eine mögliche engere Zusammenarbeit mit dem KI-Riesen NVIDIA, was dem Titel zusätzlich Rückenwind verschafft. Zusätzlich beflügelt auch eine Partnerschaft mit Google DeepMind die Fantasie der Anleger.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bitcoin fällt unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptos im Rückwärtsgang: Das belastet den Markt
DroneShield-Aktie mit Kursknick: Software-News verpuffen
Davos im Fokus: Was Trump plant und was auf dem Spiel steht

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
15.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 359,90 0,39% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen halten an: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte leicht im Minus. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen