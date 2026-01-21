Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|KI bringt Rückenwind
|
21.01.2026 11:21:00
Hyundai-Aktie mit Kurssprung auf neues Rekordhoch - dank Fantasie um humanoide Roboter
• KI- und Robotikfantasien treiben Anlegerinteresse
• Analysten heben Kursziele deutlich an
Während sich die internationalen Finanzmärkte angesichts geopolitischer Verwerfungen zuletzt schwer tun, zeigt sich die Aktie des südkoreanischen Autobauers Hyundai Motor unverändert im Rallymodus. Mit einem Plus von 14,61 Prozent auf 549.000 KRW beendete der Anteilsschein den Mittwochshandel an der Börse in Südkorea und schraubte sein Kursplus seit Jahresstart damit auf rund 85 Prozent nach oben. Im Handelsverlauf war es für den Anteilsschein sogar bis auf 551.000 KRW nach oben gegangen - den höchsten Stand aller Zeiten.
KI-Hoffnungen treiben den Wert
Dabei sind es insbesondere KI-Hoffnungen, die der Hyundai-Aktie 2026 zu derart starkem Rückenwind verhelfen. Anleger zeigen sich zunehmend optimistisch, was die KI- und Robotik-Strategie des Unternehmens angeht. Händler begrüßten insbesondere den Vorstoß des Automobilherstellers im Bereich der "physischen KI" mit humanoiden Robotern und autonomen Fahrtechnologien.
Robotik-Wette zahlt sich aus
Nicht das klassische Autogeschäft ist es also, das die Hyundai Motor-Aktie in neue Sphären treibt, sondern die aggressive Strategie im Bereich der "Physical AI".
Das Herzstück dieser Strategie ist der humanoide Roboter "Atlas" der Tochterfirma Boston Dynamics, der auf der CES 2026 seine Fähigkeiten beim autonomen Sortieren von Autoteilen demonstrierte. Doch es soll nicht bei Show-Einlagen bleiben: Bis 2028 plant Hyundai, im US-Bundesstaat Georgia eine jährliche Fertigungskapazität von 30.000 Robotern aufzubauen.
Investoren sehen Hyundai nun als Technologieführer. Analysten wie Yoo Ji-woong von Daol Securities und Experten von Samsung Securities haben ihre Kursziele drastisch auf 640.000 bzw. 650.000 Won angehoben, wie "The Korea Herald" berichtet. Sie argumentieren, dass Hyundai neben Tesla der einzige Akteur sei, der humanoide Roboter massenhaft in der Autoproduktion einsetzen könne.
Darüber hinaus mehrten sich in den vergangenen Wochen Spekulationen über eine mögliche engere Zusammenarbeit mit dem KI-Riesen NVIDIA, was dem Titel zusätzlich Rückenwind verschafft. Zusätzlich beflügelt auch eine Partnerschaft mit Google DeepMind die Fantasie der Anleger.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|359,90
|0,39%