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02.11.2026 06:31:29
HYUNDAI AUTOEVER hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
HYUNDAI AUTOEVER hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1609,07 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1886,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI AUTOEVER in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 224,70 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 054,26 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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