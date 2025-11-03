HYUNDAI AUTOEVER präsentierte Quartalsergebnisse

HYUNDAI AUTOEVER lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1886,09 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1591,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI AUTOEVER im vergangenen Quartal 1 054,30 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI AUTOEVER 904,63 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at