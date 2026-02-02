HYUNDAI AUTOEVER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HYUNDAI AUTOEVER hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1931,19 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1830,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1 322,70 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 159,59 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

HYUNDAI AUTOEVER hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6654,18 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6228,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4 252,07 Milliarden KRW, während im Vorjahr 3 713,62 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6995,60 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4 174,80 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at