HYUNDAI AUTOEVER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HYUNDAI AUTOEVER hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2486,51 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2123,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,03 Prozent auf 1 250,74 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 042,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at