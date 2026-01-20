20.01.2026 06:31:28

HYUNDAI BNG STEEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HYUNDAI BNG STEEL veröffentlichte am 19.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 372,28 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HYUNDAI BNG STEEL noch ein Gewinn pro Aktie von 265,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,48 Prozent zurück. Hier wurden 172,18 Milliarden KRW gegenüber 184,10 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 976,02 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 1644,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 795,38 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 741,25 Milliarden KRW.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich kaum verändert -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen leichter
Während der heimische Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex im roten Bereich eröffnen. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
