HYUNDAI BNG STEEL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HYUNDAI BNG STEEL hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

HYUNDAI BNG STEEL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 266,65 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 270,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI BNG STEEL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,11 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 188,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at