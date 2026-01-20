20.01.2026 06:31:28

HYUNDAI BNG STEEL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HYUNDAI BNG STEEL äußerte sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 372,28 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 303,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat HYUNDAI BNG STEEL mit einem Umsatz von insgesamt 172,18 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 976,02 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1644,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,81 Prozent zurück. Hier wurden 741,25 Milliarden KRW gegenüber 795,38 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich kaum verändert -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen leichter
Während der heimische Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex im roten Bereich eröffnen. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen