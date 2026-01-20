HYUNDAI BNG STEEL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HYUNDAI BNG STEEL äußerte sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 372,28 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 303,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat HYUNDAI BNG STEEL mit einem Umsatz von insgesamt 172,18 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 976,02 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1644,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,81 Prozent zurück. Hier wurden 741,25 Milliarden KRW gegenüber 795,38 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at