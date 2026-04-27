HYUNDAI BNG STEEL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HYUNDAI BNG STEEL veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 286,60 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI BNG STEEL 80,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,74 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 187,47 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at