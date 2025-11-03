|
HYUNDAI BNG STEEL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HYUNDAI BNG STEEL lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 266,65 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI BNG STEEL 257,00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 193,11 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,35 Milliarden KRW in den Büchern standen.
