|
04.08.2026 06:31:29
HYUNDAI BNG STEEL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
HYUNDAI BNG STEEL hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 348,94 KRW. Im Vorjahresviertel waren 173,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI BNG STEEL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 202,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 188,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!