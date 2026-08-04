HYUNDAI BNG STEEL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HYUNDAI BNG STEEL hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 348,94 KRW. Im Vorjahresviertel waren 173,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI BNG STEEL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 202,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 188,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at