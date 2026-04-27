HYUNDAI BNG STEEL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HYUNDAI BNG STEEL hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 286,60 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 67,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI BNG STEEL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,74 Milliarden KRW im Vergleich zu 187,47 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at