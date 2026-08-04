HYUNDAI BNG STEEL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HYUNDAI BNG STEEL hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 348,94 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 186,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

HYUNDAI BNG STEEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 202,79 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at