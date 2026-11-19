HYUNDAI C&F hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1063,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1052,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65,07 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82,12 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at