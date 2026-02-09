HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1284,74 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 754,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 947,30 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT 789,15 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5726,59 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5595,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3 776,50 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3 438,06 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at