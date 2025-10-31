HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2479,93 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 622,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 816,81 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 954,70 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at