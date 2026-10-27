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27.10.2026 06:31:29
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT präsentierte Quartalsergebnisse
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 40,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT 2523,00 KRW je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 119,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 954,71 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 091,50 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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