HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3764,46 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT ein EPS von 278,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 151,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 434,20 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 967,71 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at