HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3624,87 KRW gegenüber 1613,00 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 154,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 304,90 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 906,84 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at