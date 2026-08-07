Hyundai Department Store informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hyundai Department Store hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3185,73 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyundai Department Store 2068,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1 068,10 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 1 080,29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at