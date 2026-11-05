Hyundai Department Store: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Department Store hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2355,68 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2099,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Hyundai Department Store hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 172,30 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 010,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at