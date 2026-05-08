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08.05.2026 06:31:29
Hyundai Department Store stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hyundai Department Store hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3013,86 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3107,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 950,10 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 098,10 Milliarden KRW umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3085,70 KRW sowie einem Umsatz von 986,34 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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