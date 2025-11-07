|
07.11.2025
Hyundai Department Store vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hyundai Department Store präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1997,45 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 971,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Hyundai Department Store 1 010,30 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 036,83 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2038,08 KRW je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1 014,11 Milliarden KRW gerechnet.
