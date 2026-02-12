Hyundai Department Store: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hyundai Department Store hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Hyundai Department Store vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 723,77 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 915,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Hyundai Department Store im vergangenen Quartal 1 041,71 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyundai Department Store 1 175,24 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3722,68 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1 115,98 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6270,63 KRW, nach -1645,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hyundai Department Store mit einem Umsatz von insgesamt 4 230,35 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4 187,61 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,02 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 9902,83 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 4 318,34 Milliarden KRW gelegen.

