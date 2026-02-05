HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 173,30 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 704,00 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1 025,05 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 125,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2399,56 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 2427,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4 147,01 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4 256,23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3366,30 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 4 196,95 Milliarden KRW gerechnet.

