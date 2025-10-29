HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 604,62 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 510,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,27 Prozent auf 1 053,00 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 088,60 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at