|
30.04.2026 06:31:29
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 747,91 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 844,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,59 Prozent zurück. Hier wurden 673,95 Milliarden KRW gegenüber 905,75 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!