HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 747,91 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 844,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,59 Prozent zurück. Hier wurden 673,95 Milliarden KRW gegenüber 905,75 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at