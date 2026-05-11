Hyundai Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hyundai Development stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1148,88 KRW gegenüber 1407,00 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,69 Prozent auf 1 257,39 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 565,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at