Hyundai Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hyundai Development hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 3635,36 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyundai Development einen Gewinn von 941,00 KRW je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1 395,74 Milliarden KRW, gegenüber 1 719,96 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,85 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 7059,23 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 2903,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6 602,30 Milliarden KRW, während im Vorjahr 6 200,26 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

