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05.08.2026 06:31:29
Hyundai Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hyundai Development hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 3427,47 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1222,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 1 519,71 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 16,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai Development 1 818,81 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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